МАУ отменила полеты в Тегеран после крушения своего самолета

Компания «Международные авиалинии Украины» приняла решение о приостановке рейсов в Тегеран на неопределенный срок после крушения Boeing 737. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.



В авиакомпании добавили, что выясняют причины авиакатастрофы. Также в МАУ пообещали обнародовать списки пассажиров на своем сайте после окончательного подтверждения их пребывания на борту самолета.



В МАУ отметили, что Boeing, потерпевший крушение, был выпущен в 2016 году. 6 января он прошел техническую проверку.

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ разбился сегодня утром после вылета из аэропорта Тегерана. По данным МИД Украины, на борту лайнера находились 176 человек. Все они погибли.



Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя. Эту же версию озвучило посольство Украины в Иране.