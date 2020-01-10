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В ОБСЕ отвергли обвинения украинской СЦКК в предвзятости

10 января 2020, 10:04

В ОБСЕ отвергли обвинения украинской СЦКК в предвзятости

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отвергла обвинения украинской стороны СЦКК в публикации в своих отчетах недостоверной информация относительно нарушения украинскими военными Минских соглашений.

«СММ ОБСЕ осуществляет свою деятельность, соблюдая принципы беспристрастности и прозрачности», — отмечается в ответе пресс-службы миссии «Новостям Донбасса».

Там добавили, что согласно мандату СММ ОБСЕ поручено собирать информацию и докладывать о ситуации с безопасностью в районе деятельности, а также устанавливать факты и докладывать о них.

«Кроме того, СММ ОБСЕ осуществляет мониторинг выполнения Минских договоренностей, которые определяют, среди прочего, какие средства поражения и какого калибра должны быть отведены сторонами как минимум на расстояния, предусмотренные в этих договоренностях», — добавили в миссии.

В отчетах СММ ОБСЕ от 4 и 6 января было указано, что украинские военные не отвели зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса». В украинской СЦКК в ответ заявили: «Согласно Минским договоренностям отведению подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отведении зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет».

Отметим, что СММ ОБСЕ и ранее неоднократно фиксировала, что ЗРК «Оса» были размещены в нарушение линий отвода как Вооруженными силами Украины, так и боевиками группировок «ДНР»/«ЛНР».

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