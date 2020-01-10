Журналист Асеев рассказал, что написание «ДНР» в кавычках посчитали преступлением

Освобожденный из плена журналист Станислав Асеев в интервью «Радио Свобода» рассказал, что одной из причин, по которой боевики держали его в плену — написание «ДНР» в кавычках.



В целом группировка вменяла Асееву семь «статей». Одна из них шпионаж, а остальные — связаны с журналисткой деятельностью.



«Например, написал слово "ДНР" в кавычках — статья. Они отправляют все это на "лингвистическую экспертизу". Дальше "эксперт" дает оценку этим текстам и находит, что, например, кавычки в слове "ДНР" означают, что я отрицаю "государственный суверенитет", публично призываю делать это остальных людей. Все, что со мной связан по журналисткой линии, а это журналистское сообщество, становится экстремистским, а значит я еще и участник экстремистского сообщества и сама публикация отдельно идет как экстремизм», — рассказал он.



Основная причина, по которой боевики лишают свободы людей, говорит журналист, — видимость работы перед ФСБ.



«Тем людям, которые работают в "контрразведке МГБ" и которые занимаются поимкой так называемых шпионов, вообще начхать, что мы там пишем... Им нужно показывать уровень деятельности перед ФСБ. Создаются отчеты о поимке так называемых шпионов, фабрикуются дела, то есть они за что-то получают зарплату. Особенно, когда подходит отчетный период к концу года попадали люди десятками, чтобы просто показать видимость работы. Поэтому если есть хотя бы малейшая возможность за что-то зацепиться, они ее используют», — сказал Асеев.