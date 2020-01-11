Иран признал, что «непреднамеренно» сбил украинский самолет

Причиной крушения лайнера Boeing 737-800 PS 752 Международных авиалиний Украины стал человеческий фактор. Об этом заявили в генеральном штабе Вооруженных сил Ирана, сообщает иранский телеканал PressTV.



Причиной назвали «человеческий фактор».



«Украинский самолет, потерпевший крушение ранее на этой неделе вблизи Тегерана, следовал слишком близко к чувствительному военному объекту и был сбит. Причиной является человеческий фактор», — говорится в заявление генштаба ВС Ирана.



Отмечается, что группа военных экспертов, работая независимо от коллег из службы гражданской авиации, выяснила, что украинский самолет был сбит в ситуации, когда иранские системы ПВО находились в состоянии повышенной боеготовности в связи с риском атак со стороны США.



Такие условия названы «сложными и напряженными».



Украинский «Боинг» вскоре после вылета из Тегерана сменил курс.



«При этом он стал полностью похож на вражеский летательный аппарат, приближавшийся к важному объекту Корпуса стражей Исламской революции. В этих обстоятельствах из-за человеческой ошибки и непреднамеренно, эта цель была сбита, что привело к мученической смерти наших дорогих сограждан, а также — иностранных граждан», — говорится в докладе.



В нем также отмечается, что ВВС Ирана пообещали «свести к нулю риск повторения таких катастроф. Для этого нужно радикально изменить методы ведения операций».



Виновного в крушении обещают представить перед военным трибуналом.



Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал ответственность Тегерана за катастрофу и выразил соболезнования близким погибших.



«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного ВВС: человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США, привел к катастрофе. Выражаем глубокое сожаление, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — написал министр в Twitter.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета «великой трагедией» и «непростительной ошибкой».

Самолет Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс «Тегеран-Киев», разбился 8 января в районе аэропорта в Тегеране вскоре после взлета. На борту лайнера находились 176 человек, в том числе 11 украинцев. Все пассажиры и члены экипажа погибли.