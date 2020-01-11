Макрон согласился приехать в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился посетить Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



«Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате "Украина — Франция — Германия" в ближайшее время. Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского», — говорится в сообщении.



Дата визита Макрона пока не сообщается.



Кроме этого, Зеленский с Макроном договорились о привлечении Франции к расшифровке «черных ящиков» сбитого Ираном украинского самолета МАУ.