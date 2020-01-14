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Житель Донетчины пострадал во время взрыва

14 января 2020, 17:29

Житель Донетчины пострадал во время взрыва

Житель села Воздвижена Покровского района был госпитализирован в результате взрыва — 22-летний мужчина находится в бессознательном состоянии в больнице Мирнограда. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Инцидент произошел вечером 13 января. Предварительно установлено, что потерпевший нашел неизвестный предмет, принес его домой и пытался разобрать. В результате произошел взрыв.

Предварительная квалификация события — часть 2 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство) с пометкой «несчастный случай». Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования молодого человека.

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