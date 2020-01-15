На КПВВ Донбасса умерли 27 человек в прошлом году

При пересечении контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения на Донбассе за 2019 год умерли 27 человек, в основном пожилого возраста.



Об этом сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский со ссылкой на данные, которые собрали сотрудники представительства Офиса омбудсмена Украины.



Также он призвал власть обеспечить постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ.

В начале января советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что украинская сторона работает над улучшением качества предоставления медицинской помощи на КПВВ.