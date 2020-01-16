Украина в ТКГ требует повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске в четверг заявила о необходимости проведения представителями миссии ОБСЕ повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения. Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.



Также украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы.



«Обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ», - говорится в сообщении.