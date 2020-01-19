Транзит Путина. Что будет с «ДНР»? ►

Смотрите в новом выпуске программы «Донбасс сегодня»:• Владимир Путин меняет модель власти в России. Что принесет это Донбассу?• Киев готов провести выборы в Донецке и Луганске уже в этом году, но договорятся ли с Кремлем?
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