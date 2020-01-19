Транзит Путина. Что будет с «ДНР»? ►

Фото: kremlin.ru

Смотрите в новом выпуске программы «Донбасс сегодня»:



• Владимир Путин меняет модель власти в России. Что принесет это Донбассу?



• Киев готов провести выборы в Донецке и Луганске уже в этом году, но договорятся ли с Кремлем?