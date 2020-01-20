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Сайдик напомнил России, что в Минских соглашениях нет пункта об автономии Донбасса

20 января 2020, 08:19

Сайдик напомнил России, что в Минских соглашениях нет пункта об автономии Донбасса

Минские соглашения не содержат пункта о предоставлении автономии Донбасса, как на этом настаивает российская сторона, вместо этого содержится положение об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках децентрализации.

Об этом в интервью Die Presse заявил австрийский дипломат Мартин Сайдик, который с 2015 по 2019 год был спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе, передает «Укринформ».

«Потом появился еще один элемент от российской стороны: требование автономии — понятие, которое бесполезно искать в тексте Минских договоренностей. Там есть только децентрализация. Поэтому если украинцы не хотят говорить об автономии, я могу это понять», — сказал Сайдик.

Он отметил, что Украина готова предоставить особый статус ОРДЛО в пределах реформы децентрализации, «но сначала должно быть четка прояснен момент с безопасностью», в частности, определено, как Украина вернет полный суверенитет над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

«Проблема заключается в том, что пока россияне и сепаратисты не хотят говорить об этом "Дне X"», — подчеркнул Сайдик.

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Децентрализация Россия-Украина особый статус Минские соглашения

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