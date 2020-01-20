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Зеленский призвал украинцев искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт

20 января 2020, 08:45

Зеленский призвал украинцев искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцам нужно искать точки соприкосновения, тех героев, имена которых не вызывают конфликтов. Об этом он сказал в интервью The Times of Israel.

«Вопрос в том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе на практике. Это очень сложный и деликатный вопрос», — отметил Зеленский.

Он добавил, что есть герои, которых чествуют на западе и в центре Украины, и есть «другие украинцы, у которых есть свои герои, и которые думают иначе». «И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы в честь людей, чьи имена не провоцируют конфликт», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас у украинцев есть свои современные герои — люди, которые сделали историю, ученые, те, кто осваивает космос, великие спортсмены, многие писатели, люди, которых уважают во всех частях Украины. «Давайте держать политику подальше от этой темы», — призвал он.

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В своем новогоднем обращении Владимир Зеленский призвал украинцев в 2020 году быть единой страной «ежедневно».

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