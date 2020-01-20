Правоохранители установили 160 мест, где боевики удерживают пленных

Прокуроры установили 160 мест лишения свободы на подконтрольной боевикам территории Донбасса. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Освобожденные из плена 29 декабря сообщили о жестоком обращении боевиков с гражданским населением, пытках и применении прочего физического насилия.



По результатам опросов участников обмена пленными зарегистрировано 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Расследование в рамках этих производств будет проводиться в рамках объединенного уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны против Украины.



Сейчас уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории.



Досудебное расследование ведет Главное следственное управление СБУ.

13 января стало известно, что участники обмена удерживаемыми лицами 29 декабря начали проходить допросы для установления преступлений, которым они и другие граждане подверглись в плену боевиков.



29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.