Новый глава ОБСЕ не стал говорить с журналистами после посещения КПВВ

Премьер-министр Албании, действующий председатель ОБСЕ Эдди Рама приехал в Станицу Луганскую. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Сначала Рама провел закрытое совещание в стенах районной государственной администрации. После этого он оценил новые условия на мосту возле КПВВ «Станица Луганская».



При этом общаться с журналистами новый глава ОБСЕ не стал и сразу сел в машину.



Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сказал, что обсудил с Рамой возможность работы мониторинговой миссии в круглосуточном режиме. По его словам новый глава ОБСЕ понимает важность этого шага, но сегодняшний визит — ознакомительный, ему нужно обсудить с коллегами и подумать над возможностью введения нового мандата для наблюдателей.



Гайдай также отметил, что на встрече не шла речь о новых участках разведения сил и средств.