В ОП допустили общение Зеленского и Путина «на полях» форума в Израиле

В Офисе президента заявили, что если Владимир Зеленский и будет общаться с Владимиром Путиным во время визита в Израиль, то речь пойдет об освобождении удерживаемых лиц. Президенты одновременно посетят Международный форум памяти Холокоста.



«Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц», — сказали в Офисе президента Зеленского в комментарии «Интерфакс-Украина».



Завтра Зеленский направится в Израиль, где у него запланированы встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля.

23 — 24 января в Израиле пройдет пятый Международный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Форум посетит российский лидер Владимир Путин, который прибудет в Израиль 23 января с однодневным визитом.



Нацистский концлагерь Аушвиц вблизи польского города Освенцим был крупнейшим «лагерем смерти», где в период с мая 1940-го по январь 1945 года по разным оценкам уничтожили около 1,5 млн человек, преимущественно евреев.