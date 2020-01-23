В Украине на данный момент проживает 37 миллионов 289 тысяч человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, ссылаясь на результаты так называемой электронной переписи.



Данные по численности присутствующего населения были составлены по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.



В частности, на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области проживает 1 миллион 981 тысяча человек. На подконтрольной части Луганской области — 1 миллион 127 тысяч человек.



В стране живут 20 миллионов женщин и 17 миллионов 280 тысяч мужчин. Население Киева составляет 3 миллиона 700 тысяч человек.



Для проведения исследования правительством Украины были использованы три метода с данными украинских мобильных операторов, информацией пенсионного фонда и государственного реестра физических лиц. Разница между результатами разных методов составляет 2,86%.

Прошлая перепись населения в Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составляло 48 миллионов 450 тысяч человек.