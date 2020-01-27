Один из подозреваемых по делу МН17 захотел присоединиться к суду в Гааге

Окружной суд Гааги, который весной начнет рассматривать дело рейса МН17, получил уведомление от одного из подозреваемых о желании участвовать в процессе. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу суда.



«Недавно суд получил уведомление о том, что минимум один подозреваемый выразил желание быть представленным в суде нидерландской защитой», — пишет издание.



В суде пока не разглашают имя подозреваемого и название юридической фирмы, которая будет защищать его. И подчеркивают, что это обычная практика, когда информация о том, кто будет участвовать в процессе, какие подаются материалы и ходатайства, не разглашается вплоть до начала публичных слушаний.



Суд в деле малайзийского «Боинга», сбитого оккупантами Донбасса в 2014 году, должен начаться 9 марта 2020 в судебном комплексе «Схипхол», расположенном примерно в 50 км от Гааги.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех причастных к катастрофе самолета Boeing 777 рейса MH17: россияне Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов ( «Гюрза»), Игорь Гиркин («Стрелков») и украинец Леонид Харченко («Крот»).



17 июля 2014 года над городом Шахтерск Донецкой области с экранов радаров пропал «Боинг-777», принадлежавший «Малайзийским авиалиниям» и совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В катастрофе погибли экипаж и пассажиры самолета — все 298 человек, включая 80 детей.



Почти через четыре года, в мае 2018-го, Международная следственная группа (JIT) на пресс-конференции в Гааге продемонстрировала обломки ракеты, которой сбили самолет. Комплекс «Бук», из которого была выпущена ракета, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. РФ отрицает свою причастность к трагедии.