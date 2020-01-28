В Донецкой области из-за гриппа на карантин закрыли почти 60 школ

В Донецкой области из-за заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ в 59 школах полностью приостановлены занятия, в 9 школах — частично. Об этом сообщается на странице председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.



Он отметил, что полностью закрыты на карантин 18 школ в Доброполье, 16 в Покровске, десять в Селидово, девять в Мирнограде, четыре в Новогродовке, по одной — в Лимане и Мангушский районе, частично — в Мариуполе (7) и Краматорске (2).



По информации Донецкого областного лабораторного центра, уровень заболеваемости по области на 5% ниже общеукраинского. «Лабораторными исследованиями подтверждена циркуляция на территории области вирусов гриппа типа А. Клиническое течение зафиксированных случаев заболевания относительно легкое», — констатировал Кириленко.



В Северодонецке, согласно сообщению пресс-службы горсовета, приостановлен учебный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях с 28 января по 3 февраля включительно.



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