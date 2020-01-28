Ведущий итальянского канала назвал Украину «Малой Россией». Посольство отреагировало

Посольство Украины в Италии обнародовало официальное письмо к местному общественному телеканалу RAI, ведущий которого назвал Украину «Малой Россией» в эфире программы.



«В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L’Eredita" на телеканале RAI (26 января 2020 года), что "Малая Россия — это второе название Украины", руководству телерадиокомпании была немедленно сообщена твердая позиция посольства о необходимости откорректировать такие действия», — отмечается в сообщении на странице посольства Facebook.



В посольстве отметили, что поскольку от канала RAI не было получено никакого ответа, то было принято решение выложить письмо на официальной странице дипломатического ведомства.



В обнародованном тексте письма посольство разъяснило происхождение названия «Малороссия» и оскорбительность его применения по отношению к Украине, которая страдает от российской агрессии.