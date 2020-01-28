Заместитель главы ГБР отрицает, что был адвокатом Януковича

Новоназначенный заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Бабиков отрицает, что был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.



«Слышали ли вы, что я представлял его [Януковича] интересы в течение этих 6 лет? Ни один из вас не смог ответить на этот вопрос, потому что я его интересы не представлял, никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал», — сказал Бабиков журналистам во время брифинга в Киеве.



По его словам, никаких соглашений с Януковичем об оказании адвокатских услуг он не подписывал.



При этом Бабиков дал понять, что подписывал некоторые документы как представитель адвокатского объединения Aver Lex, адвокаты которого представляют интересы Януковича. «Иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении», — сказал он.



Замглавы Госбюро расследований заверил, что подразделение, которое занимается расследованием «дел Майдана», курирует непосредственно глава ГБР, а он сам не имеет никого процессуального отношениями и влияния на эти уголовные производства.