Глава ОГА: В Луганской области проживает меньше людей, чем указано в электронной переписи

В Луганской области проживает почти на 400 тысяч меньше людей, чем показали данные электронной переписи населения по состоянию на 1 декабря 2019 года. Об этом в комментарии «Громадському» сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.



«Официально, по моей информации, на подконтрольной части области проживает 650 тысяч постоянного населения. Зарегистрировано 200-250 тысяч переселенцев, но по факту проживают около 100 тысяч», — рассказал глава облгосадминистрации.



По данным оценки численности наличного населения в Луганской области проживает 1 млн 127 тысяч 500 человек. Так, цифра, указанная в электронной переписи, выше данных главы Луганской ОГА на 380 тысяч человек (33%).



Население Украины, согласно данным электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, 37 млн 289 тысяч человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины.