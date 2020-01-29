В Украине разрешили использовать электронные права во время путешествия самолетом или на поезде

Кабинет министров разрешил использовать приложение «Дія» для удостоверения личности при путешествиях самолетом или на поезде. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



«Кто из вас не забывал паспорт, когда он так нужен в аэропорту или в поезде. Согласитесь, значительно труднее забыть телефон, от которого мы почти сутками не отходим», — написал он в Facebook.



Министр пояснил, что во время путешествия на поезде, регистрации на самолет и оформления багажа на внутренних авиарейсах пассажиры смогут использовать для удостоверения личности электронные водительские права, внесенные в приложение «Дія».



Директор цифровой инфраструктуры на транспорте Фарид Сафаров отметил, что эта функция будет добавлена в приложение в ближайшее время.



При этом само приложение «Дія» пока доступно только в тестовой версии по заявке.

«Дія» — онлайн сервис государственных услуг, который был запущен в рамках программы «страна в смартфоне» президента Владимира Зеленского.