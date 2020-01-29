«ЛНР»: Участники ТКГ договорились обменяться списками пленных

Участники гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы на сегодняшнем заседании в Минске договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации, а также проработать вопросы по открытию новых пунктов пропуска в Золотом и Счастье.



Об этом сообщила представительница «ЛНР» на переговорах Ольга Кобцева, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



«Сегодняшнее заседание рабочей группы было достаточно конструктивным. Удалось обсудить вопрос обмена удерживаемыми лицами. Стороны договорились предоставить списки удерживаемых с целью их дальнейшей верификации и подтверждения», — сказала она.



Кобцева добавила, что на заседании также обсуждался вопрос открытия новых пунктов пропуска на линии соприкосновения.



«Стороны высказали обоюдную заинтересованность в решении проблем, препятствующих продвижению в данном направлении, и подтвердили намерения более углубленно проработать все возникшие вопросы по открытию новых КПВВ в Золотом и Счастье», — отметила она.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.



Украинская сторона имеет документальное подтверждение об удержании 101 гражданина в плену боевиков на Донбассе. Всего по данным Киева, боевики удерживают около 300 украинцев.