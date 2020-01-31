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Помпео отрицает, что для визита Зеленского в Вашингтон выдвигались условия

31 января 2020, 12:53

Помпео отрицает, что для визита Зеленского в Вашингтон выдвигались условия

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что никаких условий для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не было.

«Нет. Не было никаких условий того, о чем вы говорили — что были какие-то условия для того, чтобы президент Зеленский мог приехать в Вашингтон», — сказал он на брифинге с Зеленским в Киеве.

По его словам, для встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом необходимо лишь найти соответствующее время. «Мы хотим убедиться в том, что это состоится в то время, когда будет показан значительный прогресс. Между нашими странами есть много работы. Наши команды обсуждают все эти возможности. Мы видим экономические возможности для американских предприятий», — добавил Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что США «всегда будут приветствовать» президента Зеленского в Вашингтоне. «И мы уверенны, что такая встреча состоится» — сказал он.

В свою очередь, Зеленский подчеркнул, что его возможная официальная поездка в США должна быть не просто ради разговоров, а принести реальные результаты для Украины.

«Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, и, прежде всего, я думаю об Украине, при всем уважении к США, помимо стратегии и тактики, а очень важные вещи, о которых мы можем договориться, что мы можем подписать, взять, то я готов ехать завтра», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что не хочет быть «политическим путешественником», как это происходило до него.

В США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, что он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.

Сам Трамп утверждает, что никакого давления на украинского лидера не было. Зеленский также говорил, что на него никто не давил.

19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампа, признав его виновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Теперь это решение должно одобрить Сенат, где большинство принадлежит республиканцам, которые поддерживают Трампа. 

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