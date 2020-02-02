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Ермак ожидает от «нормандской четверки» договоренностей по выборам на Донбассе

02 февраля 2020, 12:18

Ермак ожидает от «нормандской четверки» договоренностей по выборам на Донбассе

Помощник президента Андрей Ермак рассчитывает, что следующий саммит «нормандской четверки» позволит провести в октябре местные выборы по всей территории Украины, в том числе, и на неподконтрольной территории Донбасса.

«Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО) в конце октября», — сказал Ермак в интервью создателю YouTube-канала «KRYM — критическое мышление» Владимиру Федорину.

Помощник Зеленского подчеркнул, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.

«У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству», — отметил он.

По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.

«Почему вы против? Если необходимы сегодня какие-то гарантии, еще что-то, давайте говорить. У меня есть опыт разных сложных переговоров. И есть необходимость услышать, даже если тебе сегодня абсолютно неприятна позиция другой стороны, но для какого-то движения вперед нужно услышать, понять эту философию и попробовать сделать всё, чтобы сегодня, не уступая своих интересов, найти выход из этой ситуации», — пояснил он.

Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня. Новая встреча лидеров нормандской четверки в апреле.

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