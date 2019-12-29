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Обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Как это было

29 декабря 2019, 10:48

Обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Как это было

Фото: Офис президента Украины Фото: Офис президента Украины

Сегодня, 29 октября, на Донбассе состоялся обмен пленными между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Обмен стал возможным после встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) 9 декабря в Париже, детали были проработаны 23 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы.

Передача удерживаемых лиц состоялась на пункте пропуска «Майорское» на линии соприкосновения в Донецкой области.

17:30 Киеву удалось вернуть 76 граждан, среди них — 12 военнослужащих. По предварительной информации, группировки «ДНР» и «ЛНР» получили 124 человека.

16:00 Пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года передали группировкам «ДНР» и «ЛНР» в рамках сегодняшнего обмена. Во время обмена боевикам также передали бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне. 

14:45 Обмен пленными завершен, идет уточнение количества освобожденных. 


15:30 «Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова: «Мы [«ДНР» и «ЛНР»] получили от Киева 60 человек, еще украинская сторона не довезла несколько человек, мы ждем их. А Украине мы передали 52 человека». Она добавила, что четыре человека, которые удерживались на Донбассе, отказались от обмена с украинской стороной, передает ДАН.

15:20 Встреча освобожденных с родственниками:



14:00 22 человека отказались участвовать в обмене удерживаемыми лицами и возвращаться на подконтрольную боевикам территорию. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник. Еще двое участников обмена останутся в Донецке, пишет «Интерфакс»

13:15  Украинская сторона передала группировке «ЛНР» 63 человека, боевики в свою очередь передали 25 человек.

12:55 Представители «ДНР» заявили, что обмен затягивается «по техническим причинам».

12:30 Первые 25 украинцев освобождены из плена боевиков. Сначала их отвезут в Краматорск, откуда переправят в Борисполь. Среди них — четверо украинских военнослужащих, которые долгое время находились в плену — Сергей Иванчук, Юрий Явтушок, Иван Деев, Роман Фурсов.

Источник: Офис президента

12:20 «ДНР» завершила верификацию пленных.

12:14 Офис президента возобновил трансляцию обмена.
12:09 Все пятеро беркутовцев уже на КПВВ «Майорск», сказал адвокат Игорь Варфоломеев «Ґратам».

12:05 Офис президента прекратил трансляцию обмена. Перед этим представительница «ЛНР» Ольга Кобцева посчитала людей, которых передаст Киеву. Вышло 25 человек, никто не захотел остаться в Луганске.

11:44 По предварительным данным, будет освобождено больше 80 человек, заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

11:38 Представительница «ЛНР» Ольга Кобцева о юридическом статусе переданных украинской стороной (цитата по ЛИЦ): «Было обозначено определенное количество людей на помилование, а определенное количество людей под личное обязательство без ограничения по передвижению, — это те, кто не был осужден, а находились под следствием».

11:28 Представители украинского омбусмена Людмилы Денисовой ведут монитоинг на месте обмена.


11:15 Прямая трансляция обмена пленными:

11:12 Офис президента Украины подтвердил начало обмена пленными.


11:09 Представители «Л-ДНР» прибыли на подконтролную Украине сторону.

10:53 «Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам 87. Однако точные цифры еще не определены», — заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова на пункте пропуска, передает канал «Россия 24».

10:48 Российские «Интерфакс», РИА Новости и ТАСС сообщают, что обмен пленными уже начался!

10:38 Колонна с удерживаемыми «ДНР» и «ЛНР» пленными под усиленной охраной выдвинулась в сторону подконтрольной Украине территории для обмена. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.

10:30 Полиция перекрыла дорогу, ведущую на КПВВ «Майорское».


10:00 По данным «Новостей Донбасса», часть удерживаемых лиц украинская сторона свезла заранее в пансионат в Святогорске.

9:55 В 9 утра специальный военный борт вылетел из Борисполя, написала журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале.

9:36 Активисты с ночи продолжают блокировать выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, передает телеканал «НАШ». Так они хотят не выпустить на обмен пленными трех-экс беркутовцев, которых затребовали группировки «Л-ДНР» и накануне освободил Апелляционный суд Киева. К протестующим присоединились депутаты «Евросолидарности» Артур Герасимов и Ахтем Чийгоз. Однако находятся ли бывшие беркутовцы до сих пор в СИЗО, неизвестно.

9:27 «ДНР» доставила украинских пленных к месту обмена на пункт пропуска в Майорске.

Фото: Inside Donetsk / Telegram

Фото: Сергей Карпий / Telegram

9:20 Наблюдатели ОБСЕ выдвинулись к месту обмена. Также у КПВВ «Майорское» уже много журналистов, но аккредитации для освещения обмена не дают, все может ограничится фотографиями и видео Офиса президента.

8:46 «ЛНР» отправила пленных к месту обмена из Луганска, однако точная формула будет известна уже на месте, так как часть удерживаемых могут отказаться пересекать линию соприкосновения. «ДНР» же уже назвала окончательную формулу: готова передать 55 человек Украине и забрать 87.

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