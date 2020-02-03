«ДНР» приговорила мужчину к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»

Так называемый суд при группировке «ДНР» приговорил местного жителя к 14 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже». Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».



Утверждается, что Подвезко В.П. в период времени с сентября 2014 года по май 2018 года собирал сведения о передвижении военной техники и местах дислокации подразделений «народной милиции ДНР». Собранную информацию мужчина якобы передавал представителям иностранной разведки с помощью интернета.



Также «ДНР» обвинила его в размещении на персональной странице в соцсети «агитационных материалов, призывающих к осуществлению действий, направленных на подрыв территориальной целостности».

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».