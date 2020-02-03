Два нидерландских адвоката подтвердили сотрудничество с подозреваемым в деле МН17

Одного из четырех подозреваемых в деле о крушении малайзийского самолета «Боинг 777» рейса МН17 будут защищать нидерландские адвокаты Сабина тен Дуссхатэ и Баудевейн ван Эйк. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на издание адвокатов в Нидерландах Advocatenblad.



Скорее всего, речь идет об Олеге Пулатове, имя которого ранее обнародовала российский адвокат Елена Кутьина.



«Мы понимаем, что эта ужасная воздушная катастрофа вызывает массу эмоций. В то же время в конституционном государстве крайне важно, чтобы каждый получил справедливый суд», — заявили оба адвоката.



Таким образом, тен Дуссхатэ и ван Эйк стали первыми адвокатами, которые заявили об участии в судебном процессе. Кроме того, в статье указано, что нидерландские адвокаты работают вместе со своей московской коллегой Еленой Кутьиной.



Россиянин Пулатов, бывший военный, в 2014 году был заместителем начальника так называемой разведывательной службы «ДНР»".



Суд над подозреваемыми в трагедии рейса МН17 начнется в 10.00 9 марта 2020 года в уголовно-криминальном комплексе Схиппола.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.



«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.