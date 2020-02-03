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Зеленский: Скоро будет известна дата следующего обмена с боевиками «Л-ДНР»

03 февраля 2020, 19:45

Зеленский: Скоро будет известна дата следующего обмена с боевиками «Л-ДНР»

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время станет известна дата будущего обмена удерживаемыми лицами между Украиной и группировками «ДНР/ЛНР». Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Первое направление — это обмен наших пленных, которые находятся в заключении на временно оккупированной территории [Донбасса]. Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список, он будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных. Почему первой — потому что там действительно очень много людей», — заявил Зеленский.

Также по его словам, уже началась работа по формированию списков для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

«Второй трэк — это разговор с российской стороной об обмене наших граждан, который находятся в Крыму или на территории РФ. Началась работа, я уверен, что тоже в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что большинство граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ и аннексированного Крыма, являются крымскими татарами. В свою очередь Эрдоган заявил о решении обеспечит жильем около 500 семей крымских татар.

«Я сказал об этом министру финансов, и он проведет соответствующие переговоры со своим украинским визави. Будет установлена смета, и полностью построено жилье для этих семей, я в этом уверен», — заявил Эрдоган.

В конце января 2020 года помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона подготовила список для нового обмена удерживаемых лиц с Россией и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот список был передан на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 29 января.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.

Украинская сторона имеет документальное подтверждение об удержании 101 гражданина в плену боевиков на Донбассе. Всего по данным Киева, боевики удерживают около 300 украинцев.

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