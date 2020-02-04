Члены «Альтернативы для Германии» приехали к «ЛНР» в Луганск

Представители немецкой правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) приехали в Луганск, где поучаствовали в мероприятии группировки «ЛНР». Об этом сообщает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Отмечается, что во встрече с представителями «Федерации профсоюзов ЛНР» поучаствовали член палаты депутатов Берлина от «Альтернативы для Германии» Гуннар Линдеманн и член правления регионального отделения АдГ Фридрихсхайн-Кройцберг Рихард Гретцингер.

Гретцингер и Линдеманн

Это уже не первый их визит на подконтрольную боевикам территорию. Осенью 2018 года Линдеманн и Гретцингер были «наблюдателями» на «выборах» глав группировок «ДНР» и «ЛНР». Также они посещали аннексированный Россией Крым.

В декабре депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Ульрих Оэмэ встретился с представителями группировок «ДНР/ЛНР» в Минске.



Такой шаг немецкого парламентария раскритиковало министерство иностранных дел Украины и депутаты Верховной Рады.

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