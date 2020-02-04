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Посол Франции: Сегодня мы не видим формата, в котором можно обсуждать вопрос Крыма

04 февраля 2020, 17:37

Посол Франции: Сегодня мы не видим формата, в котором можно обсуждать вопрос Крыма

Франция пока не видит формата, в котором можно было бы обсуждать возвращение аннексированного РФ Крыма Украине. Об этом в интервью «Громадському» рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«В этом вопросе мы стремимся быть прагматичными. Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в нормандский формат ничего не даст — наоборот, этот вопрос потянет на дно весь корабль», — отметил посол.

Он подчеркнул, что власти Франции считают, что вначале нужно разобраться с первой составляющей — с конфликтом на Донбассе, в котором гибнут люди.

«Давайте сосредоточимся на этом, на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов, на деэскалации и тому подобное. Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить», — добавил де Понсен.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим.

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