Посол Франции: Сегодня мы не видим формата, в котором можно обсуждать вопрос Крыма

Франция пока не видит формата, в котором можно было бы обсуждать возвращение аннексированного РФ Крыма Украине. Об этом в интервью «Громадському» рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.



«В этом вопросе мы стремимся быть прагматичными. Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в нормандский формат ничего не даст — наоборот, этот вопрос потянет на дно весь корабль», — отметил посол.



Он подчеркнул, что власти Франции считают, что вначале нужно разобраться с первой составляющей — с конфликтом на Донбассе, в котором гибнут люди.



«Давайте сосредоточимся на этом, на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов, на деэскалации и тому подобное. Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить», — добавил де Понсен.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим.