Пристайко заявил о подготовке «большого обмена» с участием крымских татар

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент ведется подготовка к очередному обмену удерживаемыми лицами. Он выразил надежду, что обмен удастся выполнить в формате «всех на всех». Об этом пишет издание «Крым.Реалии».



«Мы сейчас готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность в ближайшее время завершить обмен "всех на всех". А это будет очень большой и массовый обмен, в котором, мы надеемся, найдется место в преобладающем большинстве крымским татарам, которых в последних волнах нам удалось получить не так много. В частности, этот вопрос вчера обсуждался с президентом Эрдоганом, который был с визитом в Киеве», — сообщил министр.

В конце января 2020 года помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона подготовила список для нового обмена удерживаемых лиц с Россией и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот список был передан на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 29 января.



Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время станет известна дата будущего обмена удерживаемыми лицами между Украиной и группировками «ДНР/ЛНР».