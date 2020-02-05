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Больше половины маршруток Донецка устарели и небезопасны

05 февраля 2020, 16:14

Больше половины маршруток Донецка устарели и небезопасны

В Донецке большая часть маршрутных автобусов устарели и являются небезопасными. Такие данные были озвучены на совещании подконтрольной группировке «ДНР» администрации города, говорится на сайте «мэрии».

Отмечается, что в 2019 году сотрудниками «ГАИ ДНР» было обследовано техническое состояние 750 маршрутных автобусов Донецка, из них 487 единиц не соответствуют требованиям правил дорожного движения и на сегодняшний день «уже выработали свой потенциал».

За 2019 год в Донецке произошло 158 дорожно-транспортных происшествий с участием перевозчиков, в которых 97 человек были травмированы и 10 человек погибли.

Как сообщается, зачастую перевозчик-предприниматель получает лицензию на оказание этих услуг, но не имеет собственной материальной базы для надлежащего обслуживания транспорта и обеспечения безопасного дорожного движения.

По итогам заседания было решено создать «комиссию», которая должна определить пути решения этих проблем.

С 1 февраля стоимость проезда в муниципальном транспорте Донецка выросла с 3 до 6 рублей. Цена проезда в маршрутках не менялась.

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