Больше половины маршруток Донецка устарели и небезопасны

В Донецке большая часть маршрутных автобусов устарели и являются небезопасными. Такие данные были озвучены на совещании подконтрольной группировке «ДНР» администрации города, говорится на сайте «мэрии».



Отмечается, что в 2019 году сотрудниками «ГАИ ДНР» было обследовано техническое состояние 750 маршрутных автобусов Донецка, из них 487 единиц не соответствуют требованиям правил дорожного движения и на сегодняшний день «уже выработали свой потенциал».



За 2019 год в Донецке произошло 158 дорожно-транспортных происшествий с участием перевозчиков, в которых 97 человек были травмированы и 10 человек погибли.



Как сообщается, зачастую перевозчик-предприниматель получает лицензию на оказание этих услуг, но не имеет собственной материальной базы для надлежащего обслуживания транспорта и обеспечения безопасного дорожного движения.



По итогам заседания было решено создать «комиссию», которая должна определить пути решения этих проблем.

С 1 февраля стоимость проезда в муниципальном транспорте Донецка выросла с 3 до 6 рублей. Цена проезда в маршрутках не менялась.