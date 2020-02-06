Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по делу об импичменте, передает CNN. Трамп признан невиновным по обоим пунктам обвинения: злоупотребление властью и препятствование работе конгресса.



За обвинение в злоупотреблении проголосовали 48 человек — 47 представителей Демократической партии и Митт Ромни из Республиканской партии. По второму пункту обвинение поддержали 47 сенаторов. Для отстранения президента от власти были необходимы 67 голосов в поддержку любого из обвинений.

Дональда Трампа обвинили в злоупотреблении властью из-за его попыток добиться от властей Украины расследования против сына Джо Байдена, который может стать противником действующего президента на ближайших выборах. Обвинение в препятствовании расследованию конгресса было добавлено, когда Трамп запретил сотрудникам администрации участвовать в разбирательствах в рамках процедуры импичмента.



В декабре палата представителей, в которой большинство принадлежит демократам, проголосовала за импичмент Трампа. В ходе того голосования ни один из республиканцев не поддержал ни одно из двух обвинений.



Ни один президент США не был отстранен от власти в результате процедуры импичмента. Билл Клинтон в 1998 году и Эндрю Джонсон в 1868-м, за импичмент которых проголосовала палата представителей, были оправданы сенатом. Ричард Никсон в 1974 году сам ушел в отставку после начала процедуры импичмента.