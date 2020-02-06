Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Участнице АТО Марусе Звиробий вручили подозрение в угрозах Зеленскому

06 февраля 2020, 21:25

Участнице АТО Марусе Звиробий вручили подозрение в угрозах Зеленскому

Участнице АТО Маруси Звиробий в Государственном бюро расследований вручили подозрение по статье об «угрозах убийством» в отношении президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Следствием установлено, что подозреваемая, действуя по предварительному сговору группой лиц с народным депутатом Украины, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе г. Львов, во время онлайн-трансляции общего видеообращение через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube, выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А. в связи с его государственной деятельностью», — говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.

Нардеп София Федына, в свою очередь, не явилась сегодня в ГБР для вручения уведомления о подозрении в угрозе убийством президенту Украины.

26 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщение о подозрении нардепу Софии Федыне и военнослужащей Маруси Зверобой через угрозу убийства Президента Украины Владимира Зеленского.

Однако, Генпрокуратура вернула без согласования проекты подозрений Зверобой и Федыне. ГПУ вернула в ГБР сообщение о подозрении Федыне и Марусе Зверобой по факту угроз в адрес Президента для устранения недостатков.

Еще по теме

Люди
София Федина Маруся Зверобой

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:57
ОБСЕ зафиксировала использование боевиками гражданских домов на Донетчине
19:25
На подконтрольной «ДНР» территории дороги расчищала только половина техники. Не хватает водителей
17:29
Под Новоазовском перевернулся автобус. Есть погибшие и пострадавшие
13:20
«ДНР» объявила режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды
12:57
«ДНР»: Четыре человека, которые ехали на КПВВ, пострадали в ДТП
12:40
В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов
09:17
Непогода в Донецке: снег обрушил деревья, движение затруднено
08:59
В Донецке с крыши дома упала часть плиты: повреждены 4 автомобиля
23:44
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
23:11
Пушилин о коррупции на блокпостах «ДНР»: Прайс-лист не висит на видном месте
22:41
В «ДНР» исчез «премьер-министр»
16:19
ОБСЕ зафиксировала новую позицию боевиков на Луганщине
16:14
Больше половины маршруток Донецка устарели и небезопасны
10:21
«ЛНР» настаивает на открытии КПВВ в Счастье. Украинская власть предлагает Золотое
10:19
«ДНР» задержала жителя неподконтрольной Донетчины по обвинению в «шпионаже»
все новости
22:57
ОБСЕ зафиксировала использование боевиками гражданских домов на Донетчине
22:01
Зеленский: прослушку Гончарука заливали в интернет с техники «1+1»
21:25
Участнице АТО Марусе Звиробий вручили подозрение в угрозах Зеленскому
20:10
Законопроект о земле: Рада рассмотрела около 200 поправок и не поддержала ни одну
19:25
На подконтрольной «ДНР» территории дороги расчищала только половина техники. Не хватает водителей
17:29
Под Новоазовском перевернулся автобус. Есть погибшие и пострадавшие
16:42
«ЛНР» приговорила жителя Луганска к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
16:35
СМИ: В «Слуге народа» признались Зеленскому в наличии записей прослушки Гончарука на компьютерах «1+1»
16:10
На «1+1» объяснили, почему сняли мелодрамы на русском языке, а комедии на украинском
15:18
Прокуратура: «Селидовуголь» закупал некачественное оборудование для шахт
14:50
Офис генпрокурора сообщил члену «МГБ ДНР» о жестоком обращении с пленными
13:58
КПВВ «Новотроицкое» приостановил работу: людей отправляют до «нулевого» блокпоста
13:20
«ДНР» объявила режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды
12:57
«ДНР»: Четыре человека, которые ехали на КПВВ, пострадали в ДТП
12:42
Горняки «Капитальной» поднялись на поверхность, еще 2 шахты продолжают забастовку
все новости
ВИДЕО
Под Новоазовском перевернулся автобус. Есть погибшие и пострадавшие
06 февраля, 17:29
В Раде произошла потасовка: «слуги народа» защищали трибуну, но Тимошенко «прорвалась»
06 февраля, 11:53
История покинувшего Луганск после плена. «Поколение Донбасс» ►
05 февраля, 19:30

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция