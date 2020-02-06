Участнице АТО Марусе Звиробий вручили подозрение в угрозах Зеленскому

Участнице АТО Маруси Звиробий в Государственном бюро расследований вручили подозрение по статье об «угрозах убийством» в отношении президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



«Следствием установлено, что подозреваемая, действуя по предварительному сговору группой лиц с народным депутатом Украины, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе г. Львов, во время онлайн-трансляции общего видеообращение через социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube, выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А. в связи с его государственной деятельностью», — говорится в сообщении.



В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.



Нардеп София Федына, в свою очередь, не явилась сегодня в ГБР для вручения уведомления о подозрении в угрозе убийством президенту Украины.

26 ноября ГБР направило в ГПУ проект сообщение о подозрении нардепу Софии Федыне и военнослужащей Маруси Зверобой через угрозу убийства Президента Украины Владимира Зеленского.



Однако, Генпрокуратура вернула без согласования проекты подозрений Зверобой и Федыне. ГПУ вернула в ГБР сообщение о подозрении Федыне и Марусе Зверобой по факту угроз в адрес Президента для устранения недостатков.