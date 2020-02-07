Беглый экс-премьер Азаров получил от властей РФ участок в элитном районе под Москвой

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров бессрочно арендует у российских властей 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее на Рублевке — элитном районе возле Москвы. Об этом сообщает издание «Проект».



Участок находится в собственности государства, а к концу 2014 года ею распоряжался «Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский» Управления делами президента РФ. Платит ли Азаров за аренду земли, неизвестно.



По данным Росреестра, участок был выделен экс-премьеру на основании официального письма от 16 января 2015 года. Однако авторство письма не указано.



Издание отмечает, что Николая Азарова нельзя назвать человеком, который испытывает недостаток в жилье. Так, его жена Людмила в 2014 году купила участок в 15 соток с домом площадью 1,1 тысячи м² вблизи земли мужа. Журналисты указали, что аналогичные участки и дом в Петрово-Дальнем стоят 370 миллиона рублей (143 млн грн или 2,2 миллиона долларов).



В том же году владелицей 99 соток в поселке Жуковка на Рублевке стала невестка экс-премьера Лилия Азарова. Сейчас аналогичный участок с домом продаются за 1,2 миллиарда рублей (19 миллионов долларов).

Николай Азаров стал премьер-министром в 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича. 28 января 2014 года на фоне событий Евромайдана он подал в отставку и покинул территорию Украины.



Николай Азаров и его сын Алексей находятся в санкционном списке ЕС.