«Поколение Донбасс»: новый проект о людях, в жизни которых вмешалась война

«Новости Донбасса» запустили новый проект «Поколение Донбасс», который рассказывает о том, как по-разному повлиял на жизни людей в Украине военный конфликт. Героями проекта стали люди разного возраста, столкнувшиеся с войной.



Первый выпуск посвящен истории Назара и Софии, ветерана АТО и волонтерки, которые познакомились и сблизились на фронте, а теперь строят свою жизнь вместе.







Во втором выпуске Алексей, который работает в правозащитной организации, рассказывает, как 18 часов плена изменили его жизнь.







Третий выпуск показывает, как живут дети в прифронтовом городе Счастье.







Режиссер Татьяна Коммунар так рассказывает об идее проекта:



«Конфликт такого уровня не проходит бесследно и немедленно после окончания. Чем больше ты исследуешь тему, тем больше понимаешь, что этот опыт станет основополагающим для многих поколений. Кто-то переехал далеко за границу, кто-то — уехал из Донбасса в другие регионы Украины. По всему миру разбросаны люди, которые несут в себе опыт нашего конфликта, люди всех возрастов. Все мы стали Поколением Донбасс.



Для кого-то, конечно, эта история проходит мимо. Но в целом не замечать происходящее невозможно. Все борятся с этой раной по-разному. Как отметила одна из героинь нашего проекта: "У меня теперь изменилось отношение к собственному мнению. Я теперь понимаю его важность и высказываюсь"».



Всего проект включает в себя девять историй о том, как война на Донбассе изменила жизни людей разных поколений. Девять историй о любви, дружбе и преданности. Все они будут опубликованы на YouTube-канале «Новостей Донбасса».



Проект создается при поддержке ContentFund.