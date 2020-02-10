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Лавров сказал, что Россия не против обменяться послами с Украиной

10 февраля 2020, 10:06

Лавров сказал, что Россия не против обменяться послами с Украиной

Россия не против того, чтобы ее посол вернулся в Киев, а посол Украины — в Москву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

«Вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», — сказал Лавров. Он добавил, что Москва «заинтересована в контактах» с Киевом.

По его словам, Россия и Украина «даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны» в экономике, в транспорте, а также «в гуманитарных делах, в семейных связях». Глава МИД РФ считает, что «неразумно постоянно возводить какие-то барьеры».

Украина отозвала тогдашнего посла в России Владимира Ельченко для консультаций в 2014 году. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский.

В феврале 2014 года Россия вызвала для консультаций посла в Украине Михаила Зурабова. Временным поверенным в делах РФ в Украине был назначен Андрей Воробьев, который умер в июне 2016 года. С ноября 2016 года обязанности временного поверенного выполняет Александр Лукашик.

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