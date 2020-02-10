Прокуратура расследует принудительную «паспортизацию ЛНР»

Прокуратурой Луганской области начато уголовное производство по факту принудительной «паспортизации», организованной группировкой «ЛНР». Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



«Управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области начало уголовное производство по осуществлению представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной "паспортизации" граждан Украины», — отмечается в сообщении.



Указанные действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.



Согласно материалам СБУ, первые лица администрации «ЛНР», контролируемой РФ, проводят насильственную политику в отношении принудительного получения гражданами Украины на временно оккупированной территории Луганской области так называемых паспортов гражданина «ЛНР».



Отмечается, что указанные действия носят именно принудительный характер и вопреки требованиям статьи 52 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года и статьи 75 Дополнительного протокола от 8 июня 1977 года ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно оккупированной территории Луганщины.



По предварительным данным Офиса генпрокурора, «паспорта ЛНР» получили более 200 тысяч человек.