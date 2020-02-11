Памятник Артему сохранить, но снабдить информстендами о «шлейфе». Позиция главы УИНП

Памятник Артему в Святогорске должен быть сохранен. Так считает директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

«Это огромная статуя над Лаврой, и одновременно памятник кубизма эпохального значения. Сюр здесь в том, что большевики делали его рядом с православной церковью с определенным подтекстом. А местные монахи, которые относятся к РПЦ, сейчас в том числе его охраняют. Поэтому очень важно, чтобы такие произведения были сохранены в определенном дисциплинарном пространстве, где им и положено быть, но с определенными комментариями. Потому что нельзя вот так брать и прославлять Артема или других большевиков, которые пачками отправляли людей на тот свет, ни во что не ставя человеческую жизнь», — написал он на сайте НВ.

Чиновник говорит, что «не обязательно может идти речь о демонтаже».

«Это одна из опций, и она очень дорогая. Еще одна — предоставить информационные стенды и доски к этим памятникам, где бы на разных языках объяснялось, что это и кто это, и какой за этим шлейф. Следует обязательно рассказать о скульпторе, а в этом случае Кавалеридзе — кто он, и почему так получилось. Потому что бывает так, что человек создавал памятник большевистскому режиму, и через несколько лет этот же режим его самого перемалывал. Да, судьбы людей складывались по-разному, но очень часто их же произведения становились саморазоблачающими для этой системы. Сказать об этом — программа минимум. Ведь в первую очередь следует беспокоиться о том, чтобы этот памятник и с такими стендами не продолжал осуществлять свое пропагандистское влияние и не служил фактически надругательством над памятью всех тех миллионов, кого большевики отправили на тот свет», — считает чиновник.

Дробович делает вывод: «забывать преступления большевизма не менее опасно, чем их практиковать и пропагандировать».