Зеленский уполномочил Кузнецова представлять Украину в ТКГ вместо Лутковской

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы.



Следующее заседания ТКГ в Минске запланировано на среду, 12 февраля.

Геннадий Кузнецов — украинский спецназовец. Генерал-майор Службы безопасности Украины. Руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ (7 марта 2014 года − 23 января 2015 года).



Ранее представительницей Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была экс-уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская.