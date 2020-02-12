Арахамия согласен пустить воду в Крым в обмен на уступки по Донбассу

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».



Арахамию попросили выразить личную позицию относительно ситуации, в которой президент Путин предложил бы пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды на аннексированный полуостров.



«Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины... Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел», — ответил глава фракции «Слуга народа».



Слова Арахамии раскритиковал лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире «UA:Крым». По его словам, пустить воду в оккупированный Крым означает сдать России полмиллиона крымских татар.



«Мы никогда не допускаем того, что государство может нас продать за воду. Любые комбинации по Донецку, а вместо этого мы пускаем воду — этого делать нельзя», — добавил он.

Ранее представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич отверг возможность подачи воды на полуостров до его деоккупации.