В «Слуге народа» заявили, что Зеленский внесет в Раду законопроект о децентрализации в марте

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что президент Владимир Зеленский внесет в Раду обновленный законопроект о децентрализации в марте.Об этом она сказала в эфире телеканала «Наш».



«Мы пролонгировали закон об "особом статусе" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Верховная Рада это сделала и продолжила его до 31 декабря этого года. Закрепления "особого статуса" именно Донбасса в Конституции не нужно, потому что здесь будут изменения, которые привнесет президент, я думаю где-то в начале марта, касательно децентрализации в целом», — сказала она.



Также депутат подчеркнула, что изменения в административно-территориальном устройстве не будут касаться границ областей.