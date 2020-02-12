В России задержали боевика «ДНР» по прозвищу «Черный Ленин»

В селе Яренск Архангельской области России местная полиция задержала боевика «ДНР», гражданина Латвии Бенеса Айо (известный как «Черный Ленин»). Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов в своем Telegram-канале.



Отмечается, что Бенес был задержан по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Сейчас ему грозит депортация.



Во время Евромайдана Бенес Айо был замечен в Киеве на акциях Антимайдана. Позже он отправился в Крым, где состоял в рядах «местной самообороны». А после этого направился в Донецк, где вступил в ряды боевиков «ДНР».



Прошлым летом Айо принимал участие в пророссийском митинге в Донецке в качестве представителя «Компартии ДНР».

Фото: Beness Aijo / VK

Кроме того, Айо находится в розыске в Латвии — за «участие в незаконном террористическом формировании»