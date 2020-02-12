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В России задержали боевика «ДНР» по прозвищу «Черный Ленин»

12 февраля 2020, 10:44

В России задержали боевика «ДНР» по прозвищу «Черный Ленин»

В селе Яренск Архангельской области России местная полиция задержала боевика «ДНР», гражданина Латвии Бенеса Айо (известный как «Черный Ленин»). Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Бенес был задержан по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Сейчас ему грозит депортация.

Во время Евромайдана Бенес Айо был замечен в Киеве на акциях Антимайдана. Позже он отправился в Крым, где состоял в рядах «местной самообороны». А после этого направился в Донецк, где вступил в ряды боевиков «ДНР».

Прошлым летом Айо принимал участие в пророссийском митинге в Донецке в качестве представителя «Компартии ДНР».

Фото: Beness Aijo / VK

Кроме того, Айо находится в розыске в Латвии — за «участие в незаконном террористическом формировании»

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