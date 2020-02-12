Украинская сторона на переговорах в Минске передала уточненный список удерживаемых

Во время сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона на переговорах передала уточненный список удерживаемых лиц для обмена. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы украинской стороны Леонида Кучмы Дарка Олифер.



Также стороны предоставили предложения по методике поиска пропавших без вести.



В «ДНР» сегодняшнее заседание назвали «подвижкой в работе». Там отметили, что ряд материалов, касающихся и обмена, и поиска пропавших без вести уже можно прорабатывать практически.