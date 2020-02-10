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Экс-милиционеру оставили в силе приговор 9 лет тюрьмы за смертельное ДТП на Донетчине

Обновлено
12 февраля 2020, 18:22

Экс-милиционеру оставили в силе приговор 9 лет тюрьмы за смертельное ДТП на Донетчине

Донецкий апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему сотруднику милиции Павлу Панасюку, признанному виновному в смертельном ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Расследование установило, что 1 августа 2015 года старший участковый инспектор Святогорского МВД на автомобиле Toyota Prado выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. В результате столкновения 60-летний водитель Skoda погиб на месте, а двое пассажиров — женщина 59 лет и ее 10-летний внук — впоследствии скончались в больнице. Инспектор покинул место ДТП, не оказав помощи находившимся в Skoda людям.

Панасюку инкриминировали ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.

В июне 2018 года Славянский горррайонный суд признал правоохранителя виновным и приговорил к 9 годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Мама погибшего ребенка Евгения Веселовская сказала изданию Slavgorod, что Панасюка не задержали прямо в зале суда. Прокурор объяснил дальнейший алгоритм действий: в течение пяти дней будет опубликовано решение суда, которое для исполнения направится в Славянский отдел полиции, сотрудники которого должны надеть наручники на Панасюка и отправить его в исправительную колонию для отбывания наказания.

Веселовская опасается, что Панасюк за это время может скрыться, выехав либо на неподконтрольную территорию (сам он родом из Енакиво), либо в Россию.

По ее словам, бывший милиционер пробыл в СИЗО 1 год и 8 месяцев. 

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