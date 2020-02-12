У Кучмы заявили о прогрессе в согласовании одного из участков для разведения

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) практически согласовала один из участков для разведения сил в районе Гнутово Донецкой области. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.



«Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других», — написала она по итогу сегодняшнего заседания ТКГ.



Украинская сторона выступает за разведение в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселовки Второй и в районе пункта пропуска «Гнутово».



В то же время, спецпредставительница ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау не подтверждает согласование на заседании ТКГ разведения сил и средств в районе Гнутово, пишет «Интерфакс-Украина».



«Сегодня мы еще не решили окончательно эти вопросы. (...) Но переговоры продолжаются, и мне кажется, атмосфера была достаточно конструктивная», — сказала Грау журналистам.



Как сообщила Грау, помимо предложений по определению дополнительных участков разведения сил и средств и обмена удерживаемыми лицами, на сегодняшнем заседании ТКГ также обсуждались вопросы обеспечения эффективного поиска пропавших без вести. Помимо того, участники встречи рассмотрели возможность открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.



Следующее заседание ТКГ запланировано на 26 февраля.