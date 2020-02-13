Горняки шахты «Краснолиманская» отказались подниматься на поверхность

Рабочие первой смены шахты «Краснолиманская» отказались подниматься на поверхность в знак протеста против невыплаты заработной платы. Об этом на странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«72 горняка шахты Краснолиманская остались под землей на горизонте 545 метров в камерах околошахтного двора», — написал он.



Волынец уточнил, что шахтеры требуют полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019, январь 2020 гг.

В Донецкой области пять угольных предприятий сегодня задолжали своим работникам около полумиллиарда гривен – такими данными располагают в Донецкой облгосадминистрации. Всего, по данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, все угольные предприятия Украины к февралю 2020 года накопили долг по зарплатам примерно 1,5 миллиарда гривен.