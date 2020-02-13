СМИ: В Оман прилетал секретарь Совета безопасности РФ, когда там был Зеленский

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».



По информации журналистов, российский силовик прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.



Сообщается, что получив информацию о пассажире из Москвы от одного источника, журналистам удалось получить ее подтверждение и с помощью другого, не связанного источника — в базе данных о пересечении границы России.



В Офисе президента отрицают знакомство Зеленского с Патрушевым.



«Президент Украины Владимир Зеленский не знаком, никогда не общался по телефону, встречался и, соответственно, не обсуждал никаких вопросов с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым», — отметил там.



В Офисе Зеленского также пригрозили журналистам судебным иском в случае «дальнейшей дезинформации населения и недостаточной проверки информации редакцией».



Журналисты заявили, что в Офисе президента проигнорировали вопрос о том, по каким причинам глава государства воспользовался именно тем частным самолетом, которым в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Патрушев.



В Совете безопасности России заявили, что эти вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, однако с ним связаться так и не удалось.

5 января Зеленского заметили в Омане — СМИ сообщили, что он находится там на отдыхе с семьей и обнародовали фото.



Через несколько часов Офис президента подтвердил, что Зеленский находится в Омане: там отметили, что он отправился туда с семьей за собственные средства чартерным рейсом. В то же время в сообщении ОП говорилось о «встречах на высшем уровне», которые были запланированы «в ближайшие дни».