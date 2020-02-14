Глава Минобороны отверг возможность встречи с российской стороной в Мюнхене

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк отверг возможность встречи с представителями Минобороны России «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности.



«Мы ни в коем случае не встречаемся с представителями России... Мы с Россией не встречаемся на дипломатическом уровне — как министерство обороны с министерством обороны», — сказал он в разговоре с журналистами, которое транслировал телеканал «Прямой».



Загароднюк отметил, что на конференции в Мюнхене у него запланированы встречи с министрами обороны других стран.

Мюнхенская конференция по безопасности начинается 14 февраля. В субботу, 15 февраля, на ней выступит президент Владимир Зеленский.