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Организаторы Мюнхенской конференции, эксперты из РФ и Украины представили план по прекращению войны на Донбассе

14 февраля 2020, 15:55

Организаторы Мюнхенской конференции, эксперты из РФ и Украины представили план по прекращению войны на Донбассе

Группа экспертов из разных стран выступила с совместным заявлением о «Двенадцати шагах по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе». Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, его тезисы опубликовала «Европейская правда» и российский «Коммерсант».

Среди учредителей группы, в частности, указаны: председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер; президент Российского совета по международным делам (РСМД) Игорь Иванов; вице-председатель фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» (NTI), председатель попечительского совета и совета директоров Сети европейских лидеров Десмонд Браун.

Заявление подписано несколькими десятками членов группы, среди которых: украинские эксперты Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений; бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг; бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (2013–2016) Филип Марк Бридлав.

Документ избегает упоминаний о российской агрессии и утверждает, что «конфликт в и вокруг Украины» стал следствием «катастрофических просчетов», и в качестве реакции на него предлагают шаги для «завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму ». О необходимости восстановления контроля Украины над аннексированным Крымом прямо не говорится.

Авторы предлагают следующие 12 шагов:

  1. Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных
  2. Создание «нормандского формата» на военном уровне
  3. Обеспечить беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории восточной Украины.  Открыть новые пункты пропуска через линию соприкосновения
  4. Найти пропавших без вести
  5. Реализация гуманитарных инициатив по разминированию
  6. Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которые добровольно инвестируют в восстановление региона
  7. Создание зон свободной торговли между как между Украиной и ЕС, так между Украиной и Россией
  8. Постепенное снятие санкций с России (в документе это называется «изменением санкционного режима») с разработкой соответствующего плана (сейчас, как известно, предполагается, что санкции должны быть сняты только в случае полного выполнения Минских соглашений)
  9. Устранить радиологическую угрозу в зоне конфликта на Донбассе
  10. Запустить диалог между странами Евроатлантического региона о построении системы взаимной безопасности
  11. Определение приоритетных сфер сближения между ЕС и Россией с развитием человеческих и экономических связей
  12. Запустить всеукраинский диалог по определению новой идентичности Украины, который учтет мнения соседних стран, включая Россию. Отмечается, что предметами этого диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.

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