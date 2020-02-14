Организаторы Мюнхенской конференции, эксперты из РФ и Украины представили план по прекращению войны на Донбассе

Группа экспертов из разных стран выступила с совместным заявлением о «Двенадцати шагах по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе». Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, его тезисы опубликовала «Европейская правда» и российский «Коммерсант».
Среди учредителей группы, в частности, указаны: председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер; президент Российского совета по международным делам (РСМД) Игорь Иванов; вице-председатель фонда «Инициатива по снижению ядерной угрозы» (NTI), председатель попечительского совета и совета директоров Сети европейских лидеров Десмонд Браун.
Заявление подписано несколькими десятками членов группы, среди которых: украинские эксперты Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений; бывший первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг; бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (2013–2016) Филип Марк Бридлав.
Документ избегает упоминаний о российской агрессии и утверждает, что «конфликт в и вокруг Украины» стал следствием «катастрофических просчетов», и в качестве реакции на него предлагают шаги для «завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму ». О необходимости восстановления контроля Украины над аннексированным Крымом прямо не говорится.
Авторы предлагают следующие 12 шагов: